RADIO MUQDISHO(BAAY):-Wafdi uu Hoggaaminaayo Wasiirka Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa XFS Mudane Xasan Xuseen Maxamed (Eelaay),ayaa safar shaqo ku gaaray degmada Qansaxdheere ee Gobolka Baay.
Wasiirka iyo Wafdigiisa ayaa si wayn loogu soo dhaweeyay degmada Qansaxdheere ayaa inta ay joogeen waxay kulamo la-qaateen Maamulka Degmada, Saraakisha Ciidanka, Odayasha Dhaqanka iyo Bulshada Rayidka, iyagoo kala hadlay sidii la isaga kaashan lahaa Amniga iyo dowladnimada.
Wasiir Xasan Eeley oo kulan gaara la-qaatay Ciidamada amaaanka ayaa ku dhiirrigeliyay inay sii laba jibbaaraan dadaallada lagu xaqiijinayo amniga, si looga hortago falalka amni darro ee ay maleegayaan Khawaarijta, kuwaas oo dhibaatooyin ku haya shacabka Soomaaliyeed.