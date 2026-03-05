Agaasimaha Hay’adda Sirdoonka iyo Nabadsugidda Qaranka (NISA) Mudane Mahad Maxamed Salaad ayaa ka qeyb galay kulan afur ah oo lagu sagootinayay Kaaliyihii hore ee Amniga NISA, Sarreeye Guuto Aadan Maxamed Cumar, oo dhawaan Madaxweynaha Jamhuuriyaddu u magacaabay Taliyaha Ciidanka Gaarka ah ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Agaasimaha NISA, oo ka hadlay kulanka ayaa bogaadiyay doorkii muuqday ee uu Kaaliyuhu ku lahaa sugidda amniga qaranka, wuxuuna u rajeeyay in Alle u fududeeyo mas’uuliyadda cusub.
Munaasabaddan oo ka dhacday Taliska Guud ee NISA ayaa ugu dambeyn Kaaliyihii hore waxaa lagu guddoonsiiyay Shahaado Sharaf uu ku muteystay shaqadii naf-hurnimada ahayd ee uu ka soo qabtay amniga.