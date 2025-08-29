TACSI:- Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Soomaaliya Mudane Daa’uud Aweys Jaamac, Wasiir Ku-Xigeenka Wasaaradda Warfaafinta, Cabdiraxmaan Yuusuf Cumar Al-Cadaala, Agaasimaha Guud ee Wasaaradda C/laahi Xayir Ducaale, Agaasimeyaasha Waaxyaha iyo Hawlwadeennada Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska waxa ay tacsi tiiraanyo leh u dirayaan Alle ha u naxariisto Marxuumad Khadiija Maxamuud Yuusuf (Khadiijo Qalanjo) oo ka mid aheyd fanaaniinta Hoballada Qaranka ee Waaberi oo maanta ku geeriyootay magaalada Hargeysa.
Marxuumad Khadiija Qalanjo waxa ay si-gaar ah ugu suntaneyd horumarinta fanka, suugaanta iyo dhaqankeenna, Waxay sidoo kale ka mid aheyd fanaaniintii ugu horeeyey ee heesahooda Dhaqanka loo soo xulay Telefishinka Qaranka Soomaaliyeed markii la furayey October 1983kii.
Waxaan Tacsi tiiraanyo leh u direynaa qoyskeeda, carruurteeda, bahda fanka iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ay ka geeriyootay.
Waxaan Allah uga baryeynaa in uu naxariistiisa ka waraabiyo Jannatul Fardowsa, samir iyo iimaanna Allah inaga wada siiyo. Aamiin .. Aamiin.. Aamiin.
INAA LILAAHI WA INAA ILEYHI RAAJICUUN