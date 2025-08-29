Guddoomiyaha Hey’adda Maareynta Masiibooyinka Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa kulan muhiim ah waxaa uu la yeeshay hoggaamiyeyaasha sare ee Isbahaysiga Hay’adaha aan Dawliga ahayn ee Soomaaliya (Somalia NGO Consortium).
Kulankan ayaa diiradda lagu saaray sidii loo xoojin lahaa iskaashiga u dhexeeya SODMA iyo hay’adaha NGO-yada, si loo mideeyo dadaallada gargaarka bani’aadamnimada ee ka socda guud ahaan dalka Soomaaliya,waxaana kulan kaan gundhig looga dhigay ilaa 3-qodob oo kala ah :
1-Horumarinta Siyaasadda Musiibooyinka: Waxaa la isla gartay in la horumariyo Siyaasadda Maaraynta Musiibooyinka Qaranka, si loo xalliyo caqabadaha isku-duwidda gargaarka.
2-Xarunta Macluumaad: Waxaa la qorsheeyay in la abuuro xarun lagu ururiyo macluumaadka la xiriira hawlaha gargaarka, iyo in la sameeyo khariidad muujineysa meelaha ay ka hawlgalaan hay’adaha NGO-yada.
3-Kulamo Joogto ah: Waxaa la isku af-gartay in la qabto kulamo joogto ah oo heer sare ah oo dhex mara SODMA iyo hogaanada waddanka ee hay’adaha NGO-yada, si loo sii ambaqaado iskaashiga.
Gabagaba Kulanka, Gudoomiyaha Hey’adda Maareynta Masiibooyinka mudane Maxamuud Macalin Cabdulle ayaa Sheegay in kulankaan uu muhiim u yahay horumarinta Siyaasadda Musiibooyinka si loo yareeyo caqabadaha isku duwida gargaarka ee marar badan dhacda.
Kulankan wuxuu aasaas u yahay sidii loo heli lahaa jawaab celin gargaar oo ka waxtar badan, hufan, oo saameyn ku leh shacabka Soomaaliyeed.