Waxaa si rasmi ah u soo gebageboobay Barnaamijka Strong Nations of Africa 2026, oo socday muddadii u dhexeysay 1-da Juun ilaa 10-ka Luulyo 2026, kana koobnaa saddex qaybood: qaybta koowaad oo lagu qabtay Kigali (Rwanda), qaybta labaad oo lagu qabtay hab fogaan arag ah, iyo qaybta saddexaad oo lagu qabtay dalka Singapore.
Barnaamijkan oo sannadle ah, isla markaana ay hormuud ka tahay hay’adda Chandler Governance Group (Singapore) iyadoo kaashanaysa African Association for Public Administration and Management (AAPAM) iyo Africa School of Governance (ASG), ayaa isu keenay hoggaamiyeyaal iyo saraakiil sare oo ka kala socday dalal badan oo Afrika ah si ay u qayb galaan aqoon isweydaarsi la xiriira hoggaanka, dowlad-wanaagga iyo horumarinta hay’adaha dowladda.
Wafdiga Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, oo ka socday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha oo uu hogaaminayo ku xigeenka xoog hayaha joogtada ah Mudane Abdirizak Ibrahim, ayaa ka qayb galay doodaha iyo barashada mawduucyo ay ka mid yihiin hoggaaminta isbeddelka, dowlad wanaagga, dowladnimada danabaysan, qorsheynta istaraatiijiga ah, dhismaha dhaqaale mug leh, hal-abuurka adeegga dadweynaha iyo iskaashiga dowladda iyo daneeyayaasha kala duwan.
Ka-qaybgalka barnaamijkan wuxuu qayb ka yahay dadaallada joogtada ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ee lagu xoojinayo awoodda hoggaanka, casriyeynta maamulka dowladda iyo horumarinta adeegga dadweynaha, si loo taabagaliyo hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka (National Transformation Plan – NTP) iyo hiigsiga dhismaha hay’ado dowladeed oo hufan, awood leh, isla markaana si wax-ku-ool ah ugu adeega shacabka Soomaaliyeed.