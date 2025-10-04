RADIO MUQDISHO(HIIRAAN):- Bulshada iskutashatay ee reer Buulaburte ee gobolka Hiiraan ayaa maanta si rasmi ah u bilaabay, dayactirka garoonka diyaaradaha ee degmada, kaas oo muddooyinkii dambe uu wajahay dayac darteedna aysan diyaarado badani ugu dagi karin.
Tallaabadan ayaa muujineysa midnimada iyo wadaniyadda bulshada Buulaburte, kuwaas oo garowsaday muhiimadda uu garoonku u leeyahay isku socodka dadweynaha, ganacsiga iyo adeegyada degdegga ah ee caafimaadka.
Bulshada deegaanka ayaa codsaday ururrada kala duwan, jaaliyadaha dibadda, ganacsatada, siyaasiyiinta, iyo maamullada heer dowlad-goboleed iyo heer federaalba, in ay garab istaagaan hawshan muhiimka ah, lagana qayb qaato dib u dayactirka garoonka.