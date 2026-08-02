RADIO MUQDISHO:-Bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ayaa si weyn uga qayb galay aaska loo sameeyay Allaha u naxariistee fanaankii weynaa ee Soomaaliyeed Axmed Cali Cigaal.
Boqolaal qof oo isugu jiray ehel, asxaab, fanaaniin iyo xubno ka tirsan bulshada Soomaaliyeed ayaa isugu yimid si ay u sagootiyaan marxuumka, una muujiyaan tacsidooda.
Intii lagu guda jiray aaska, waxaa loo duceeyay marxuumka, iyadoo laga sheekeeyay kaalintii weynayd ee uu ku lahaa fanka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaaliyeed.
Ka qaybgalayaashu waxay ku tilmaameen Axmed Cali Cigaal haldoor faneed oo raad muuqda ku reebay bulshada Soomaaliyeed, iyagoo Alle uga baryay inuu Janatul Firdowsa ka waraabiyo, samir iyo iimaanna ka siiyo qoyskiisa, ehelkiisa iyo dhammaan shacabka Soomaaliyeed ee geeridiisu ka naxeen.
INNAA LILLAAHI WA INNAA ILEYHI RAAJICUUN.