RADIO MUQDISHO:-Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka XFS Mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa maanta si rasmi ah u daah-furay Shirka Dardargelinta Istiraatiijiyadda iyo Qorshaha Guddiga Qaran ee Fududeynta Ganacsiga (NTFC).
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in fududeynta ganacsigu ay tahay tiir muhiim u ah hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP), isla markaana ay door weyn ka qaadanayso kobcinta dhaqaalaha, dhiirrigelinta maalgashiga iyo sare u qaadidda tartanka ganacsiga dalka, isagoo soo dhaweynaya wufuudda ka socotay Bulshada Bariga Afrika (EAC) iyo ka qaybgalayaasha kale, wuxuu adkeeyay muhiimadda ay leedahay is-waafajinta xeerarka iyo habraacyada ganacsiga, xoojinta heerarka iyo kaabayaasha hubinta tayada, iyo ka saarista caqabadaha dib-u-dhiga ganacsiga, isla markaana kordhiya kharashaadka.
Mudane Saalax Axmed Jaamac Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS ayaa sidoo kale xusay in ganacsiga u dhaxeeya dalalka Afrika uu weli ka hooseeyo heerkii la hiigsanayay, waxaana uu ku boorriyey in mudnaanta koowad la siiyo xoojinta ganacsiga dalalka deriska la ah Soomaaliya.