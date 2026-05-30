RADIO MUQDISHO:-Ciidamada ammaanka ee Galmudug iyo Puntland oo iskaashanaya ayaa howlgallo wadajir ah ka sameeyay xaafado ka tirsan magaalada Galkacyo, kuwaas oo lagu beegsanayay kooxaha ka ganacsada waxyaabaha maandooriyaha iyo burcadda falalka dhaca ka geysta magaalada.
Intii uu howlgalka socday waxaa la qabtay dad lagu tuhunsan yahay falalkan, sidoo kalena waxaa la helay agabyo la xiriirinayo maandooriyeyaal.
Saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ujeeddadu tahay sugidda amniga iyo ka hortagga falalka amni-darrada ah ee shacabku cabashada ka muujiyeen.
Waxa ay intaasi ku dareen Saraakiishu, in howlgallada noocan oo kale ah ay sii socon doonaan si loo xaqiijiyo amniga guud ee magaalada Gaalkacyo.