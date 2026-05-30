RADIO MUQDISHO:-Qorshe lagu doonayo in Kenya laga dhiso xarun lagu karantiilo laguna daweeyo dadka Maraykanka ah,ee la kulmay Ebola ayaa walaac ka dhaliyay Bariga Afrika.
Hay’adda Africa Centres for Disease Control and Prevention ayaa ka digtay in qorshahani culays ku noqon karo nidaamka caafimaadka Kenya, gaar ahaan iyadoo maalgelintii lagula tacaalayay Ebola ay si weyn u yaraatay.
Inkasta oo dacwad sharci ah laga gudbiyay qorshahan gudaha Nairobi, masuuliyiinta caafimaadka Kenya ayaa difaacaya, iyagoo sheegay in dalkoodu leeyahay awood iyo waayo-aragnimo ku filan oo uu si ammaan ah ugu maamuli karo xarunta.
Soomaaliya iyo dalalka kale ee gobolka ayaa ka walwalsan khatarta cudurku uga gudbi karo xuduudaha, haddii ay dhacdo cillad ama fashil amni.