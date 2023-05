Ciidamada Israa’iil ayaa saaka duqeyn oo xooggan ku qaaday Marinka Gaza, halkaas oo ay ka dhasheen khasaarooyin kala duwan.

AFP, ayaa sheegtay in weeraradan ay ku dhinteen dad gaaraya 12 ruux oo ay ku jiraan dumar iyo carruur, ku waasi oo ku suganaa qeybo ka mid ah marinka Gaza, wararka ayaa intaas ku daraya in la arkayay dab ka holcaya dusha sare dhisma dabaq ah oo la sheegay in duqeymaha ay haleeleen.

Ciidamada Israa’iil, ayaa dhankooda sheegay inay beegsadeen saddex hoggaamiye oo ka tirsan kooxda Islamic Jihaad, oo ka mid ah kooxaha wax iska caabinta reer Falastiin.

Dhanka kale, Wasaaradda caafimaadka Falastiin, ayaa sheegtay in duqeymahii saakay ay ku dhinteen 13 qof oo reer Falastiin ah, halka 20 kalena ay ku dhaawacmeen .

Duqeymaha ayaa billowday 2:00 am, waxayna socdeen laba saacadood oo xariir ah, sida ay warisay Wakaaladda Wararka ee AFP.