Dagaalkii dhawaan lagaga xoreeyay Khawaariijta degaanka Masaaji Cali Guduud, ayaa waxaa kooxaha argagixisada ah lagaga soo furtay Gawaari faraban oo nooca xamuulka qaada ah,kuwaasi oo ay lahaayeen Ganacsato Soomaaliyeed oo ka soo kala jeeda degaannada Galmudug iyo Hir shabeelle.

Baaritaan kadib ayay Ciidamadu xaqiijiyeen in Ganacsatadan hantidooda si sharci darro ah looga haystay, waxayna ballan qadeen in ay si sharuud la’aan ah ugu wareejin doonaan.

Guddoomiye kuxigeenkii hore ee amniga iyo siyaasadda ee maamulka degmada Kaaraan Maxamed deeq Xasan Sheeqow, oo sidokale ah Sargaal ka tirsan Ciidamada XDS, oo qadka Teleefonka kula hadlay Radio Muqdisho, isaga oo ku sugan degaanka Masaajid Cali Gaduud, ayaa sheegay in Ganacsatadii laheyd Gawaaridii ay Af-duubka u haysteen argagixisadu ay soo doontaan hantidooda.

Halkaan ka dhageeyso Wareysiga, Maxamed deeq Xasan Sheeqow.