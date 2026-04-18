RADIO MUQDISHO:-Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa gurmad raashin ah gaarsiiyay bulshada ay abaartu saameysay ee ku nool degmada Raaga Ceelle ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Ururka 195-aad ee Guutada 19-aad ee Kumaandooska Gor Gor ayaa fuliyay gurmadkan, iyadoo la raacayo amarka Taliyaha Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed.
Gurmadkan ayaa qeyb ka ah dadaallada joogtada ah ee lagu taageerayo shacabka dhibaateysan, gaar ahaan xilliyada abaaraha iyo xaaladaha adag.
Mas’uuliyiinta deegaanka ayaa uga mahadceliyay ciidanka doorkooda bani’aadannimo, iyagoo xusay in raashinkan uu wax weyn ka tari doono nolosha qoysaska ay dhibaatadu saameysay.