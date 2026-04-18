RADIO MUQDISHO(WASHINGTON):-Wasiirka Maaliyadda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Biixi Imaan Cige, ayaa ka warbixiyay shir sanadeedka Gugga(Spring Meetings)oo lagu qabtay magaalada Washington.
Wasiirka ayaa sheegay in shirka si gaar ah diiradda loogu saaray saameynta xasaradaha dagaalka Bariga Dhexe ay ku yeesheen dhaqaalaha caalamka. Intii uu joogay Washington, waxa uu kulamo kala duwan la yeeshay madaxda Bangiga Adduunka iyo IMF, isaga oo kala hadlay xal u helidda caqabadaha ka dhashay abaaraha ka jira qeybo kamid ah dalka, iyo sidoo kale saameynta dhaqaale ee Soomaaliya ee dagaalka Bariga dhexe.
Wasiirku waxa uu tilmaamay in Soomaaliya lagu bogaadiyay horumarka ay ka sameysay dib u soo kabashada dhaqaalaha, la dagaallanka musuq-maasuqa, iyo hagaajinta nidaamka guud ee maaliyadda dalka.
Waxa uu sidoo kale xusay in beesha caalamka ay ballan qaaday inay Soomaaliya ka taageeri doonto wax ka qabashada abaaraha iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha.
Kulankan oo uu shir-guddoominayay Madaxweynaha Bangiga Adduunka, Ajay Banga, ayaa ka mid ah labada shir ee ugu muhiimsan shirarka sanadlaha ah ee IMF iyo Bangiga Adduunka. Soomaaliya ayaa ka mid ah xubnaha muhiimka ah ee Bangiga Adduunka, iyadoo ka tirsan kooxda 1-aad ee Afrika.
Ugu dambeyn, Wasiirka ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay kordhinta dakhliga gudaha, horumarinta nidaamka maamulka maaliyadda, iyo hagaajinta jawiga maalgashiga dalka, xilli ay jiraan duruufo dhaqaale oo adag oo caalami ah iyo caqabado gudaha ah oo saameyn ku leh ilaha dhaqaalaha.