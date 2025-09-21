RADIO MUQDISHOS(SHABEELLAHA HOOSE):-Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ayaa bilaabay inay dib u dhisaan buundadii ay Khawaarijtu burburisay ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Buundada deegaanka Sabiid iyo Caanoole oo ay Khawaarijtu ku xidheen miinooyin, si aysan shacabku u awoodin inay isaga kala gudbaan, ayaa ay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ee halkaa ku sugan u istaageen, inay u dhisaan si isxilqaan ah.
Buundadan ayaa halbowle u ah isku socodka daka iyo gaadiidka ee deegaanka, taas oo saameyn weyn ku togan ku reebtay shacabka mudadii ay burbursanayd.