RADIO MUQDISHO(NEWYORK):-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada Newyork ee dalka Mareykanka uga qaybgalaya, Kalfadhiga Guud ee Golaha Qaramada Midoobay, kaas oo si rasmi ah u furmi doona maalinta berri ah ee 22-ka September 2025.
Kalfadhigan oo ah kii 80aad ee Golaha Guud Ee Qaramada Midoobay ayaa ah mid aad muhiim u ah, waxaana sida caadiga ah ku casuuman oo ka soo qayb geli doona, dhammaan dalalka xubnaha ka ah Golaha Qaramada Midoobay, oo ay ku jirto Soomaaliya,waana madal si sanadle ah la isugu yimaado, si loo gorfeeyo dhacdooyinka ugu waaweyn ee caalamka kuwooda xalka iyo wada xaajoodka u baahan.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada Newyork waxa uu kulan doceedyo la yeelan doonaa, madaxweyneyaasha kasoo qayb geli doona Kalfadhigan.