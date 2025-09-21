Kooxda kubadda cagta Dekadaha FC oo Soomaaliya ku mataleysa tartanka CAF ayaa la cayaartay kooxda Alzamala Sports Club oo ka socota dalka Sudan kulan aad u xiiso badnaa op ka dhacay Yaayo National Stadium magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Cayaarta ayaa waxa u soo daawasho tegay dadweyne oo aad u fara badan oo ka kala yimid xafahdaha kaka duwan ee magaalada Nairobi iyo dalka dibadisa, iyadoo kulankan uu goob joog ka ahaa Maareeyaha Dekadda Muqdisho oo taageerayaasha uga mahadceliyay imaantankooda iyo Mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Naadiga,
Qeybta hore ee cayaarta ayaa lagu kala nastay barbardhac 0-0, iyadoo xidiggaha Naadiga Dekadaha ay iska lumiyeen fursado muhim ahaa.
Markii la isku soo laabtay qeybta 2aad ee cayaarta ayaa Naadiga Dekadaha waxa ay la timid goollka guusha oo uu shabaqa ku hubsaday kabtanka Naadiga Aweys Aadan Iimaan oo loo yaqaan Xaaji,. Waxaana is qabsaday dabaal-dag iyo sawaxan, sidaas ayayna dekadaha ku bilowdeen tartanka guul muhiim ah.
Axmed Maxamed Cali Axmed Taajr oo cayaarta uga yimid dalka Ireland si uu u daawado kulanka ayaa ka hadlay sida uu ugu faraxsanyahay guushan, isagoo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta ka dalbaday inay ilgaar ah ku eegaan tababaraha Naadiga Dekadaha.
Aweys Aadan Iimaan Xaaji oo ah kabtanka Naadiga Dekadaha iyo Tababaraha Naadiga Dekadaha Cabdiraxmaan Xaashi Xuseen oo si wadajir ah uga hadlay guushan taariikhiga ah ayaa talaabadan ku tilmaamay mid u soo hooyatay guud ahaan Ummadda Soomaaliyeed.
Guddoomiyaha Naadiga Dekadaha Yaxye Sheekh Nuur ayaa cayaartooyda ka dalbaday inaysan is dhigan, maadaama ay u harsantahay lugta 2aad oo la cayaari doono Sabtida soo socota, loogana baahanyahay inay dadaal intan ka badan ay muujiyaan.
Maareeyaha Dekadda Muqdisho Maxamed Cali Nuur America oo dhiirigelin ahaan uga soo qeybgalay kulanka ayaa ugu hambalyeeyay guusha ay soo hooyeen xidigaha Naadiga Dekadaha, kana codsaday Jaaliyadda Soomaaliyeed inay garab istaagaan Naadiga Dekadaha.
“Waa guul taariikhi ah oo u soo hooyatay dhamaan shacabka Soomaaliyeed, Jaaliyadda waan uga mahadcelinayaa sida ay u garab istaageen cayaartooyda, waxaana ka rabnaa inay kulanka labaad garoonka soo xaadiraan”. Ayuu yiri Danjire Ameeriko.
Mareeye Maxamed Cali Ameeriko ayaa xusay in xidigaha Naadiga Dekadaha la gudoonsiinayo abaalmarin, maadaama uu u balanqaaday abaalmarinta kahor cayaartii maanta.