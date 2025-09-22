Xarunta Hay’adda Maareynta Masiibooyinka Qaranka (SoDMA) ayaa maanta lagu daah-furay mashruuc ballaaran oo lagu qeybinayo 700 tan oo timir ah, taas oo loogu talagalay dadka barakacayaasha ah ee ku nool magaalada Muqdisho.
Daah-furka mashruuca waxaa ka qeyb galay Guddoomiye Ku-xigeenka SoDMA, Safiirka Boqortooyada Sucuudiga u fadhiya Soomaaliya, iyo masuuliyiin kale oo ka socday labada dhinac.
Munaasabadda waxaa si rasmi ah u furay Safiirka Boqortooyada Sucuudiga ee Soomaaliya, Danjire Axmed Bin Maxamed Al-Mawluud, oo matalayay Boqor Salmaan iyo Wasaaradda Waxbarashada ee Boqortooyada. Safiirka ayaa tilmaamay in mashruucan uu yahay “mid muhiim u ah bulshada nugul”, isaga oo rajo ka muujiyay in uu noqdo mid miro dhal ah oo kor u qaada iskaashiga dhow ee ka dhaxeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Boqortooyada Sucuudiga.
Dhankiisa, Madaxa Mu’asasada Muhsin Foundation, oo mashruuca fulinaysa, Mudane Cabdullaahi Cabdiqadir Cabdi, ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda mashruucan iyo kaalinta uu ku leeyahay taageerada dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha barakacayaasha ee Muqdisho.
Ugu dambeyn, Guddoomiye Ku-xigeenka SoDMA, Dr. Axmed Cabdi, ayaa sheegay in mashruucan ay ka faa’iideysan doonaan in ka badan nus milyan oo qof, taas oo muujinaysa baaxadda iyo saameynta weyn ee uu leeyahay.