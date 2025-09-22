Wafti uu hoggaaminayo Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u Dhiska & Guriyeynta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Dr. Cilmi Maxamuud Nuur ayaa gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Maamulka Galmudug.
Waftigan oo ay qeyb ka yihiin Wasiirrada Hawlaha Guud ee Maamul-goboleedyada dalka, Madaxda Mashruucyada RIIP, SHIIP iyo NAGAAD, Agaasimayaal, Quburo iyo La-taliyayaal ayaa u socda ka qeybgalka shir weynaha Madasha Kaabayaasha Dhaqaalaha, halkaas oo Madaxda Wasaaradda Hawlaha Guud ay kula xisaabtamayaan mas’uuliyiinta mashruucyada horumarinta.
Inta ay ku sugan yihiin magaalada Dhuusamareeb, waftigan waxaay ka qaybtali doonaan Shirka Guddiga Sare ee Hagidda Mashruuca RIPS, kaas oo la filayo in uu ka soo baxo go’aamo muhiim ah oo Qaranka u horseedi doona horumar, gaar ahaan dhisidda kaabayaal casri ah oo door weyn ka qaadan doona ciribtirka faqriyada iyo saboolnimada.