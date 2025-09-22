Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Magaalada Muqdisho, Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab), ayaa maanta qaabilay feeryahanadda Soomaaliyeed ee haysata horyaalka caalamiga ah, Ramla Cali Axmed.
Dr. Muungaab ayaa Ramla guddoonsiiyay Billad Sharaf, si uu ugu muujiyo qadarin iyo bogaadin ay ku mutaysatay guulaha ay ka soo hoysay ciyaaraha feerka caalamka.
Ramla Cali, oo maalmahan ku sugnayd magaalada Muqdisho, ayaa dhawaan ka heshay Bilad Sharaf Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, maadaama ay magaca Soomaaliyeed si weyn ugu meteshay fagaaraha caalamka, kuna soo bandhigtay sumcadda iyo kartida gabdhaha Soomaaliyeed.
Dr. Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa xusay in ay ka go’an tahay taageerida iyo horumarinta ciyaaraha, garab istaagga ciyaartoyda Soomaaliyeed iyo dhiirrigelinta ka qaybgalka dalka ee dhammaan heerarka Olombikada.