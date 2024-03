Kulankan ay soo qaban qaabiyeen culimaa’udiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo looga hadlayay ilaalinta dhaxal diimeedka Ummadda Soomaaliyeed ayaa waxaa ka qeybgalay Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan, Sheekh Cabdiqaadir Soomow iyo mashaa’iq kale oo culimada ka mid ah kuwaasi oo madasha lagu casuumay, waxaana ay si wada jir ah u tilmaameen inay taageersanyihiin dowladda ayna diyaar u yihiin sidii khawaarijta loogala diriri lahaa dhinac kasta.

Sheekh Cabdiqaadir Soomow oo ka mid ah culimadii kulanka ka hadlay ayaa sheegay in culimaa’udiinka Ahlu Sunna Wal Jamaaca meelkasta oo ay joogan ay naftooda iyo maalkooda u hurayaan difaaca Diinta iyo Dalka, ayna Dowladda gacan ku siinayaan sidii dalka looga ciribtiri lahaa khwaarijta Al-Shabaab.

Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo ka mid ah mashaa’iiqda waa weyn ee culimada Ahlu Sunna Wal Jamaaca ayaa xusay in dowladdu ay ku talaabsatay horumar dhinac kasta leh, isla markaana ay soo dhaweynayaan in wax ka badal lagu sameeyo Dastuurka KMG ah ee dalka, si dalka uu u yeesho Dastuur. Isagoo intaa ku daray in dagaalka lagula jiro khawaarijta uu yahay mid xaq ah ayna dowladda kala qeybqaadanayaan cirib tirka khawaarijta.

Shirka Culimaa’udiinka Ah;I Sunna Wal Jamaaca ayaa waxa ay gabagaba ka soo saareen warmurtiyeed ay kaga hadlayaan sida ay u taageersanyihiin dowladda Federaalka Soomaaliya iyo in dastuurka lagu muujiyo in madhabka Shaaficiga ah uu yahay kan Soomaaliya lagu dhaqayo.