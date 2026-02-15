Waxaa magaalada Kigali ee dalka Rwanda lagu soo gabagabeeyay shir muhiim ah oo ku saabsan Cimilada Cagaaran iyo Isdhaafsiga aqoonta iyo khibradaha hannnaanka Maaliyadda Cimilada.
Shirka ayaa intii uu socday diiradda lagu saaray hirgelinta hannaan maaliyadeed oo cimilada ah oo qaran oo Dowladda Soomaaliya hogaamiso, isla markaana si waafaqsan uga shaqeeya dhammaan hay’adaha iyo heerarka dalka (whole-of-country approach).
Shirkaan oo ay martigelisay Hey’adda Cimilada Qaran ee dalka Rwanda (Rwanda Green Fund) ayaa sidoo kale ka qeybgalayasha isku dhaafsadeen dooddo wax ku ool ah oo ku aadan hannnaanka Maaliyadda cimilada Cagaaran, is dhaafsiga khibradaha, hirgelinta, caqabadaha jira,iyo sida dalalka Afrika ay uga faa’iidaysan karaan maalgelinta cimilada Maaliyadda.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa shir ku soo bandhigtay sida ay horumar la taaban karo uga samaysay hirgelinta iyo tallaabooyinka wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo maalgelinteeda mudnaanta qaran ee ku xusan aragtida Qaran ee 2060, Qorshaha Isbeddelka Qaranka (National Transformation Plan) iyo sidoo kale NDC-yada iyo NAP-yada.
Wafdiga Soomaaliya ee shirka ka qeybgalay ayaa waxaa hoggaaminayay Agaasimaha Fulinta Sanduuqa Qaran ee Isbeddelka Cimilada Soomaaliya (NCF) Mudane Liibaan Cabsiiye iyadoo ay wehlinayeen xubno sare oo ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha, Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha, Wasaaradda Qorsheynta Qaranka iyo Bangiga Horumarinta Soomaaliya.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadaal xooggan ugu jirtaa xoojinta wada-shaqeynta hay’adaha maaliyadeed ee cimilada iyo ururrada waaweyn ee ka shaqeeya arrimaha Cimilada Cagaaran, si loo dardargeliyo helitaanka iyo ka faa’iidaysiga maalgelinta cimilada.