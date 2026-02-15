Maxkamadda sare ee Ciidamadda Qalabka sida ayaa xukuno kasoo saartay kiiska Maxamed Aadan Abuukar oo Xeydar Muqtaar Afgarashadiisu tahay iyo Maxamed Qadar Cali Aadan oo loo heystay labaduba Dilal iyo Qaraxyo Magaaladda Balad Xaawo Ee Gobolka Gedo Ka dhacay 2025.
Baaris dheer kadib Xafiiska Xeer Ilaalinta Ciidamada Qalabka sida ayaa codsaday qaadista kiisaskan , fadhiyo kala duwan kadib, Maxkamadda Darajada koowaad ayaa xukun ka soo saartay Afartii Bisha Labo iyo Tobonaad 2025. Maxamed Aadan Abuukar Shan iyo Toban Sano oo xabsi Argagaxiso ah halka Maxamed Qadar Cali Aadan isna lagu xukumay Taban Sano oo xabsi Argagaxiso ah, balse Xafiiska Xeerilaalinta ayaa racfaan ka qaatay xukunkii lagu riday.
Afartii Bishan Maxkamadda sare ee Ciidamadda Qalabka Sida oo Dhageysatay dalabkii racfaanka, ayaa waqti ku filan siisay dhinacyada dacwadda, iyaddoo ugu dambeyn maanta xukun ka soo saartay kiiskaan.
Maxamed Aadan Abuukar Xeydar Afgarashadiisu tahay iyo Maxamed Qadar Cali Aadan ayey Maanta Maxkamadda sare ee Ciidamada Qalabka sida ku Wada Xukuntay Min Shan iyo Toban Sano oo Xabsi Argagixiso ah.
Sida uu warbaahinta u sheegay Sarreeye Guuto Liibaan Cali Yaroow Guddomiyaha Maxkamadda sare ee Ciidamada Qalabka sida.