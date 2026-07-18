Agaasimaha Habmaamuuska Qaranka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya Mudane Xuseen Cabdisalaam, ayaa maanta ka guddoomay nuqul ka mid ah Warqadaha Aqoonsiga Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Brazil u fadhiya Kenya, isla markaana ah Safiirka aan degganayn ee loo magacaabay Soomaaliya Mudane João Alfredo dos Anjos Júnior.
Kulanka ayaa inta uu socday diiradda lagu saaray sida ay Dowladaha Soomaaliya iyo Brazil uga go’an tahay xoojinta xiriirka laba geesoodka ah, adkaynta iskaashiga diblomaasiyadeed, iyo ballaarinta wada shaqeynta dhinacyada ay labada dal iyo danaha muhiimka ah ay wadaagaan.