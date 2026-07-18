Wasaaradda Qorsheynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee XFS, iyadoo kaashaneysa Wasaaradda Qorsheynta ee Dowlad-goboleedka Galmudug, ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb ka daahfurtay Shirka Wasaaradaha Wax-soo-saarka iyo Dhismaha Guddiyada Farsamo ee Qorsheynta Galmudug (SPTWGs), kaas oo socon doona 18–21 Luulyo 2026.
Shirkan ayaa diiradda lagu saarayaa xoojinta iskaashiga hay’adaha dowladda, is-waafajinta qorshayaasha Dowlad-goboleedka Galmudug iyo Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP 2025–2029), iyo dhammaystirka Guddiyada Farsamo ee Qorsheynta (SPTWGs), kuwaas oo door muhiim ah ka qaadan doona isku-duwidda, hirgelinta iyo la socodka qorshayaasha horumarineed.