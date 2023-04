Danjiraha Soomaaliya ee dalka Shiinaha Cawaale Cali Kulane, ayaa xarunta Beijing Olympic Park – National Tennis Center ee magaalada Beijing uga qayb galay shir looga hadlayay horumarinta ciyaaraha qaybahooda kala duwan, kaasoo ay kasoo qayb galeen madax kala duwan oo kaalin wayn ku leh maalgashiga iyo wax soo saarka isboortiga.

Danjire Cawaale Cali Kullane oo qudbad halkaas ka jeediyay ayaa sheegay in aad ugu faraxsan yahay in shirkan muhiimka ah kasoo qayb galo, isagoo Safiirku sheegay in ciyaaraha muhiim yihiin oo ay horseedo isdhexgalka bulshada caalamka.

Safiir Cawaale ayaa halkaas lagu guddoonsiiyay abaal-marinta sanadlaha ah ee xoojinta xiriirka isboortiga, taasoo guddiga shirka soo abaabulay ku sheegay in Soomaaliya ku muteysatay in dowladda Soomaaliya ciyaaraha u adeegsatay isdhexgalka bulshada iyo ka qayb qaadashada ammaanka.

Ugu dambeyntii Danjire Cawaale ayaa ka mahad celiyay abaal marinta la siiyay iyo sida sharafta leh ee shirka loogu casuumay dowladda Soomaaliya.