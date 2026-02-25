Safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u fadhiya dalka Indonesia ahna Safiirka aan daganeen ee u qaabilsan Jamhuuriyadda Singapore, Danjire Dr. Faysal Axmed Salad ayaa maanta si rasmi ah warqadaha aqoonsiga ugu gudbiyay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Singapore Tharman Shanmugaratnam, munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada Dalka Singapore.
Intii uu kulanku socday, Safiirku waxa uu gudbiyey salaan diirran oo uu ka siday Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud.
Danjire Faysal ayaa adkeeyey sida ay Soomaaliya uga go’an tahay horumarinta diblomaasiyadda dhaqaalaha iyo dhisidda iskaashi miro-dhal ah oo ka dhexeeya labada dal.
Safiirku waxa uu xusay in Soomaaliya ay waddo dib-u-habeyn ballaaran oo lagu xoojinayo nidaamyada sharciyeed, lagu hagaajinayo nidaamka maaliyadeed, isla markaana lagu dhisayo jawi maalgashi oo furan oo la isku halayn karo. Waxa uu ku dhiirigeliyey shirkadaha iyo hay’adaha maalgashiga ee Singapore in ay sahmiyaan fursadaha ku jira dekedaha, kaabeyaasha tamarta iyo isku xirka gaadiidka ee Soomaaliya.
Dhinaciisa Madaxweynaha Jamhuuriyadda Singapore Tharman Shanmugaratnam ayaa bogaadiyay horumarka ay Soomaaliya ku tallaabsaneyso isagoo ballan qaaday iskaashi si dhab labada dowladood u dhex mara.