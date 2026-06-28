Danjiraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Dalka Burkina Faso, Danjire Jaamac Xasan Khaliif ayaa maanta kulan la qaatay Wasiirka Macdanta iyo Tamarta dalka Burkina Faso Yacouba Zabré Gouba, kulankaas oo ahmiyaddiisu ahaa fursadaha maalgashiga xagga macdanta iyo sida ay Ganacsatada Soomaaliyeed uga faa’iidaysan karaan.
Wasiirka Wasaaradda Macdanta iyo Tamarta Burkina Faso Yacouba Zabré Gouba ayaa Danjiraha si diiran ugu soo dhaweeyay Xafiiskiisa, wuxuuna sheegay in dalkiisa ay ka go’antay xoojinta Xiriirka walaalnimo ee labada dal, albaabadana ay u furan yihiin ganacsatada Soomaaliyeed, isagoo macluumaad ka siiyay Danjiraha heerarka Ruqsadaha Macdan Baarista iyo amuuraha kale ee la xiriiro Howlaha baaxadda leh ee soo saarista Dahabka ee ka socota Dalka Burkina Faso, oo ah Dalka 4-aad ee ugu badan Qaaradda Afrika ee xagga soo saarista Dahabka.
Sidoo kale Danjiraha wuxuu kulan qaayo leh la qaatay Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga ee dalla Burkina Faso Guddoomiyaha Rugta Ganacsiga Roland Achille Sow waxaana ay ka wada hadleen xoojinta xiriirka ganacsi ee labada dal, gaar ahan sidii kalluunka dalkeenna loo geyn lahaa Suuqa Burkina Faso, taasoo ay si aad ah u soo dhaweeyen.