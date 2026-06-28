RADIO MUQDISHO:-Sanad-guurrada 49-aad ee Xornimada Jamhuuriyadda Jabuuti ayaa si weyn looga dabaaldegay magaalada Melbourne ee dalka Australia, halkaas oo ay isugu yimaadeen jaaliyadda reer Jabuuti,mas’uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf kale si ay u xusaan maalinta taariikhiga ahay ee ay Jabuuti xorriyadda ka qaadatay gumeystihii Faransiiska 27-kii Juun 1977.
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay heeso, suugaan, ciyaaro hidde iyo dhaqan, iyo khudbado lagu muujiyay qiimaha ay leedahay xorriyaddu, midnimada shacabka iyo horumarka ay Jamhuuriyadda Jabuuti gaartay muddadii 49-ka sano ahayd ee ay ahayd dal madax-bannaan.
Ka qaybgalayaashu waxay sidoo kale adkeeyeen muhiimadda ay leedahay ilaalinta wadajirka bulshada iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya jaaliyadaha ku nool Australia.
Xafladda ayaa ku soo idlaatay jawi farxad iyo damaashaad leh, iyadoo shacabka ka soo qaybgalay ay hambalyo u direen dowladda iyo shacabka Jamhuuriyadda Jabuuti munaasabadda 49-guurada xornimada dalkooda.