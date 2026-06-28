RADIO MUQDISHO:-Xoghayaha Guud ee Aqalka Sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdinaasir Ibraahim Guuleed, ayaa maanta kulan la qaatay Xoghayaha Guud ee Baarlamaanka Carabta, Mudane Kaamil Maxamed Shaarawi.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka iyo iskaashiga u dhexeeya Aqalka Sare iyo Baarlamaanka Carabta, iyadoo si gaar ah looga wada hadlay horumarinta wada-shaqeynta dhinacyada maamulka baarlamaannada, is-dhaafsiga khibradaha, tayeynta shaqaalaha, iyo kor u qaadidda hufnaanta howlaha baarlamaaniga ah.
Labada masuul ayaa adkeeyay muhiimadda ay leedahay sii xoojinta xiriirka soo jireenka ah iyo wadatashiyada joogtada ah, iyagoo muujiyay sida ay uga go’an tahay in la ballaariyo iskaashiga labada hay’adood si loo taageero horumarinta shaqada baarlamaanka iyo danta wadajirka ah ee labada dhinac.