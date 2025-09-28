RADIO MUQDISHO:- Dekadaha Muqdisho iyo Berbera ayaa waxa loo aqoonsaday inay yihiin, kuwa ugu waxqabadka wanaagsan guud ahaan Bariga Afrika, ee sanadkii aynu soo dhaafnay ee 2024, kadib halbeeg warbixineed si wadajir ah u soo saareen,Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Xog-uruurinta Suuqa Caalamiga ah.
Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa arrintaasi ku bogaadisay, warsaxaafadeed ay soo saartay.
”Wasaaradda Dekadaha iyo Gaadiidka Badda JFS waxay ku faraxsantahay inay ku dhawaaqdo in dekadaha Muqdisho iyo Berbera loo aqoonsaday dekedaha ugu waxqabadka wanaagsanaa Bariga Afrika sannadkii 2024, sida lagu sheegay warbixinta halbeegga CPPI (Container Port Performance Index) taas oo ay si wadajir ah usoo saareen Bangiga Adduunka iyo Hay’adda Xog-uruurinta Suuqa Caalamiga ah.” ayaa lagu yidhi warsaxaafadeedka.
