Aqoon-isweydaarsigan oo soconaya muddo laba maalmood ah waxaa ka qayb galaya in ka badan 35 suxufi oo ka kala socda 21 xarumood oo warbaahineed oo ka hawlgala Muqdisho.
Ujeeddada aqoon-isweydaarsigan ayaa ah xoojinta fahamka saxafiyiinta ee doorkooda ku aaddan tabinta mas’uuliyadda leh inta lagu jiro geeddi-socodka doorashooyinka, gaar ahaan ka hortagga faafinta wararka khaldan, marin-habaabinta iyo hadallada naceybka ee saameyn kara kalsoonida dadweynaha iyo xasilloonida bulshada.
Wasiirka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Daud Aweis Jama, oo furitaanka tababarka hadal ka jeediyey ayaa sheegay in warbaahintu kaalin xooggan ka qaadan karto xoojinta xasilloonida doorashooyinka iyo ka hortagga hadallada naceybka ee abuuri kara xasaradaha dhasha xilliyada doorashooyinka.
“Warbaahintu waxay door muhiim ah ka ciyaartaa wacyigelinta bulshada iyo ilaalinta hufnaanta macluumaadka doorashooyinka. Waxaa lagama maarmaan ah in saxafiyiintu ay tabintooda ku saleeyaan xog sax ah, dheellitirnaan iyo mas’uuliyad xirfadeed si loo xoojiyo kalsoonida dadweynaha ee geeddi-socodka doorashooyinka.”
Wasiir Daud ayaa ku booriyey suxufiyiinta inay xoojiyaan tabinta dheellitiran ee ururrada iyo dhinacyada siyaasadda, isla markaana mar walba kor u qaadaan codka u hiilinaya nabadda iyo dowlad-dhiska.
Intii uu socday aqoon-isweydaarsigan oo uu taageeray Xafiiska Qaramada Midoobay ee Soomaaliya (UNTMIS), ka-qaybgalayaasha waxaa la siin doonaa casharro ku saabsan fahamka nidaamka doorashooyinka qaranka, ilaalinta hufnaanta macluumaadka doorashooyinka, xaqiijinta xogta, iyo ka hortagga hadallada naceybka.
Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ayaa mar kale adkaysay sida ay uga go’an tahay sii wadidda tababarada kor loogu qaadayo xirfadaha saxafiyiinta iyo horumarinta anshaxa warbaahinta, si loo taageero qabsoomidda doorashooyin hufan, nabdoon, isla markaana lagu kalsoonaan karo.