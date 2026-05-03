RADIO MUQDISHO:-Agaasimaha Waaxda Nadaafadda ee Maamulka Gobolka Banaadir Maxamed Suudi,ayaa ugu baaqay shacabka ku nool caasimadda inay ka taxaddaraan qashinka iyo wasakhda xilliga roobabka da’aya, isla markaana aysan ku sii dayn waddooyinka iyo biyo-mareennada.
Agaasimaha ayaa xusay in roobabka marka ay da’aan ay qashinka qaadaan, taasoo keenta in ay xirmaan biyo-mareennada, isla markaana ay ka dhashaan fatahaado iyo dhibaatooyin caafimaad oo bulshada saameeya.
Wuxuu shacabka ku boorriyay inay qashinka geeyaan meelaha loogu talagalay, si loo ilaaliyo nadaafadda caasimadda loogana hortago waxyeellada ka dhalan karta wasakhda la dayacay.
Ugu dambeyn, Agaasimaha Waaxda Nadaafadda ayaa carrabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay wada-shaqeynta bulshada iyo maamulka, si loo helo magaalo nadiif ah oo caafimaad qabta