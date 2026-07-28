Muqdisho, Soomaaliya | 28 Luulyo 2026 – Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si kulul u cambaareyneysaa weerarradii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn (drones-ka) ee lagu beegsaday Boqortooyada Sacuudi Carabiya, oo ah dal walaal ah isla markaana saaxiib dhow la ah Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Soomaaliya waxay muujineysaa walaaceeda ku aaddan badqabka dadka rayidka ah, waxayna mar kale xaqiijineysaa garab istaaggeeda buuxa ee Boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyadoo taageereysa dhammaan tallaabooyinka lagu ilaalinayo amniga, madaxbannaanida iyo wadajirka dhuleed ee Boqortooyada.
Amniga Boqortooyada Sacuudi Carabiya wuxuu laf-dhabar u yahay xasilloonida gobolka iyo xorriyadda isu socodka maraakiibta ee Badda Cas.
Soomaaliya waxay taageereysaa dhammaan dadaallada diblomaasiyadeed ee lagu xallinayo khilaafaadka si nabad ah, waxayna ku baaqeysaa is-xakameyn iyo in laga fogaado tallaabo kasta oo sii hurin karta xiisadaha.
Sidoo kale, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay sii wadi doontaa la shaqeynta iyo isku-duwidda dadaallada ay la leedahay saaxiibbada gobolka iyo kuwa caalamiga ah si loo ilaaliyo nabadda, xasilloonida iyo amniga gobolka.