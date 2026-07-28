Ceelguula, Mudug – Magaalada Ceelguula ee gobolka Mudug ayaa laga dareemayaa diyaar-garowgii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Galmudug, iyadoo maamulka iyo guddiyada ku howlan qabanqaabada doorashadu ay dardargelinayaan howlaha haray.
Goobaha loo asteeyay doorashada ayaa la diyaarinayaa, waxaana socda isku-dubaridka arrimaha farsamada, amniga iyo maamulka si doorashadu ugu qabsoonto jawi deggan oo hufan. Sidoo kale, ciidamada ammaanka ayaa xoojiyay sugidda nabadgelyada goobaha muhiimka ah si loo xaqiijiyo in doorashadu u dhacdo si nabdoon.
Diyaar-garowgan ayaa qeyb ka ah dadaallada lagu qabanayo doorashooyinka hoggaanka Galmudug, iyadoo la filayo in dhammaan dhinacyada ay ka qeyb qaataan geeddi-socod doorasho oo waafaqsan shuruucda iyo habraacyada u yaalla dowlad-goboleedka Galmudug.