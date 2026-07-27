Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya, Danjire Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa guddoomisay kulankii ugu horreeyay ee Guddiga Hagista Barnaamijka Haweenka, Nabadda iyo Ilaalinta, wejigiisa labaad (Women Peace and Protection Joint Programme – Phase II) oo ahaa mid si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay ka qayb galeen wakiillo ka socday hay’adaha UNDP iyo UNTMIS, Wasaaradaha dhigga ah ee Dowlad Goboleedyada, deeq-bixiyeyaasha, iyo xubno metelayay ururrada bulshada rayidka ah.
Ujeeddada ugu weyn ee kulanka ayaa ahayd in diiradda la saaro xoojinta hoggaaminta, isla xisaabtanka, iyo isku-duwidda habsami-u-socodka hirgelinta barnaamijka WPP-II.
Intii uu socday kulanka, waxaa la ansixiyay Xeer-nidaamiyaha shaqo (Terms of Reference) ee Guddiga Hagista, sidoo kale, waxaa la meel mariyay qorshaha guud ee shaqada barnaamijka, iyadoo mudnaan gaar ah la siinayo qorshe-howleedka sanadka koowaad ee hirgelinta barnaamijkan.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, Mudane Maxamed Bashiir Cumar ayaa madasha ku soo bandhigay qaab-dhismeedka iyo ujeeddooyinka barnaamijka WPP-II. Wuxuu xubnaha guddiga si qoto dheer ugu sharxay doorka muhiimka ah ee ay ku leeyihiin bixinta jihada istiraatiijiga ah iyo kormeerka hirgelinta. Wuxuu sidoo kale carabka ku dhuftay in barnaamijkani uu si buuxda ula jaanqaadayo mudnaanta qaranka, Qorshaha Isbeddelka Qaranka ee 2025–2029 (NTP), iyo sidoo kale Ajendaha Qaramada Midoobay ee Haweenka, Nabadda iyo Amniga (UNSCR 1325).
Dhinaca kale kulanka ayaa lagu soo bandhigay laguna ansixiyay istaraatiijiyadda isgaarsiinta iyo xiriirka ee WPP-II. Qorshahan ayaa loogu talagalay in lagu xoojiyo wacyigelinta bulshada, kor loogu qaado muuqaalka barnaamijka, isla markaana si dhab ah loo muujiyo doorka haweenku ay ku leeyihiin nabad-dhisidda, hoggaaminta, iyo ka qaybgalka geeddi-socodka go’aan qaadashada dalka.
Barnaamijka WPP-II oo socon doona muddo 24 bilood ah ayaa laga hirgelin doonaa Gobolka Banaadir iyo Dowlad Goboleedyada kala ah Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Puntland, Galmudug, iyo Waqooyi Bari Soomaaliya. Barnaamijkan oo maalgelintiisa ay bixiso Sanduuqa Wadajirka ah ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya (UN Somalia Joint Fund), waxaa si wada jir ah u fulinaya Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka, UN Women, UNDP iyo UNTMIS.
Ugu dambeyn, Wasiirka Wasaaradda Qoyska iyo Horumarinta Xuquuqul Insaanka XFS Amb Khadiija Maxamed Al-Makhzoumi ayaa madasha uga faa’iideysatay inay mar kale dib u xaqiijiso in si dhab ah uga go’an tahay xoojinta ka qayb galka haweenka ee dhinacyada nabad-dhisidda iyo ilaalinta xuquuqdooda aasaasiga ah.
Wasaaraddu waxay hoosta ka xarriiqday in ay sii wadi doonto hirgelinta qorshayaal qaran oo horseeda nabad waarta, dowladnimo loo dhan yahay, iyo horumar loo siman yahay.