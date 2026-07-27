Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Qorshaynta, Maalgashiga iyo Horumarinta Dhaqaalaha, Mudane Cabdifataax Cabdulqaadir Faarax (Abdifatah Hared), ayaa kulan la yeeshay wafdi ka socday NIS Foundation oo uu hoggaaminayay Wakiilka Hay’adda ee Soomaaliya, Mudane Qaasim Gaabow Ducaale.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray xoojinta iskaashiga istiraatiijiga ah ee u dhexeeya Wasaaradda Qorshaynta iyo NIS Foundation, si loo taageero hirgelinta Qorshaha Isbeddelka Qaranka (NTP 2025–2029) iyo mudnaanta horumarineed ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.
Intii uu kulanku socday, labada dhinac ayaa ka wada hadlay xoojinta awoodda hay’adaha dowladda, horumarinta nidaamyada Kormeerka iyo Qiimaynta (M&E), hirgelinta Qaab-dhismeedka Qaran ee Kormeerka iyo Qiimaynta, tayeynta nidaamyada xogta iyo xalalka dijitaalka ah, iyo diyaarinta mashaariic wadajir ah oo gacan ka geysanaya xaqiijinta yoolalka NTP 2025–2029 iyo Himilooyinka Horumarka Waara (SDGs).
Kulanka ayaa kusoo dhammaaday is-afgarad lagu xoojinayo wada-shaqeynta labada dhinac, iyadoo la dardargelinayo iskaashiga farsamo, isdhaafsiga aqoonta iyo diyaarinta qorshe-hawleedyo wadajir ah oo taageeraya qorsheynta, hirgelinta iyo la socodka barnaamijyada horumarineed ee dalka.