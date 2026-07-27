Muqdisho — Masuuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Gobolka Banaadir ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu qabtay magaalada Muqdisho, taas oo lagu xusayay sannad-guurada shanaad ee Ololaha Nadaafadda Xeebaha.
Munaasabadda ayaa lagu soo bandhigay muhiimadda ay leedahay ilaalinta nadaafadda xeebaha, dhowrista deegaanka iyo kaalinta ay bulshada ku leedahay ka qeyb qaadashada ololayaasha lagu horumarinayo bilicda magaalada Muqdisho.
Masuuliyiintii ka qeyb gashay ayaa sheegay in ololayaasha nadaafadda xeebaha ay qeyb ka yihiin dadaallada lagu ilaalinayo deegaanka, isla markaana loo baahan yahay in la xoojiyo iskaashiga u dhexeeya hay’adaha dowladda iyo shacabka si loo helo xeebo nadiif ah oo badqab leh.
Waxay sidoo kale ku boorriyeen bulshada in ay ka qeyb qaataan ilaalinta nadaafadda guud, gaar ahaan xeebaha oo ah meel muhiim u ah bilicda caasimadda iyo dhaqaalaha dalka.