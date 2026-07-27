Taliyaha Ciidanka Dhulka ee Xoogga Dalka Soomaaliyeed, Sarreeye Guuto Sahal Cabdullaahi Cumar (Gen. Khaalid), ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad-goboleedka Galmudug.
Taliyaha ayaa salaan sharaf ka qaatay Saraakiisha Qeybta 21-aad ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed, ka hor inta aan loo gudbin Xarunta Taliska, halkaas oo uu kulan kula yeeshay saraakiisha qaybaha kala duwan ee Ciidanka.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray dardargelinta hawlgallada lagu ciribtirayo Khawaarijta, xoojinta isku-duwidda ciidamada, iyo sare u qaadidda waajibaadka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed si loo adkeeyo amniga loona xaqiijiyo guulaha laga gaarayo hawlgallada socda.