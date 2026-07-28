Muqdisho – Magaalada Muqdisho waxaa goor dhow ka furmaya Shir Cilmiyeedka 4-aad ee Siyaasadda Dhaqaalaha Dalka, kaas oo uu soo qabanqaabiyay Bangiga Dhexe ee Soomaaliya.
Shirkan ayaa la filayaa inay ka qeyb galaan mas’uuliyiin ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya, khubaro dhanka dhaqaalaha ah, aqoonyahanno iyo wakiillo ka socda hay’adaha maaliyadeed, kuwaas oo diiradda saari doona arrimaha la xiriira kobaca dhaqaalaha, xasilloonida maaliyadda iyo horumarinta siyaasadaha dhaqaale ee dalka.
Ujeeddada shirkan ayaa ah in la is dhaafsado fikrado iyo cilmi-baarisyo ku saabsan caqabadaha iyo fursadaha horyaalla dhaqaalaha Soomaaliya, si loo helo siyaasad dhaqaale oo xoojin karta horumarka iyo maalgashiga dalka.