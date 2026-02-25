Munaasabadda dhagax-dhigga mashruuca kaabeyaasha waddooyinka Soomaaliya ee isku xiraya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Cadaado ayaa si rasmi ah uga bilaabatay Madaxtooyada Dowlad-goboleedka Galmudug.
Xafladdan oo ay ka soo qeybgaleen Madaxwaynaha Dowladda Galmudug Axmed Cabdi Kaariye – Qoorqooor, Wasiirka Wasaaradda Hawlaha Guud, Dib u dhiska & Guriyeynta XFS mudane Ayuub Ismaaciil Yuusuff, Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya, Francesca Di Mauro, Madax Mashaariicda Iyo Hawlwadeenada Mashruuca RIPS , mas’uuliyiin ka tirsan ,Galmudug , Xildhibaanno heer Federal, heer Gobol iyo wakiillo ka socday beesha caalamka, ayaa lagu daahfuray bilowga hirgelinta mashruuc Dib-u-habeyn iyo dib-u-dhis lagu sameynayo waddada Dhuusamareeb – Qaradhi, dhererkeeduna yahay 60KM.
Madaxda ayaa dhagax dhigay mashruuca dhismaha waddooyinka.