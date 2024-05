Wasiir ku xigeenka Warfaafinta Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala oo ka qeyb galay dood looga hadlayay dadka sida qaldan u isticmaala barah bulshada ee ku soo gudubiya waxayaabahaa liidiga ku ah xeerarka dalka u yaalah iyo qawaaniinta ay hoosta ka xariiqay in ay dowaadda Soomaaliya marnaa raalli ka ahayn habka xun ee loo adeegsanayo baraha bulsada iyo abuurada dhaqanka nuucaas ah.

”Dalkaan muddooyinkii ugu danbeysay xoriyaadda hadalka waxaa u ka joogay meel wanaagsan,qof maanta cabsi darteed awoodi wayay in u gudbiyo fariin u doonayay oo sax ah,sharcigana waafaqsan in u jiro umalayn maayo sidan Aaminsanahay,Mabda’a xuquuqul Insanka iyo xorriyadda hadalka halkaas ayuu naga yaalla,waana lama taabtaan,dastuurka iyo sharuucda dalka ayey ku qoraantahay.

Sidoo kale Al-Cadaala ayaa sheegay in dadka baraha bulshadda ka hadal ee dhanka qaldan u isticmaala ay saameyeen wacyi-galinta bulshada ,waxaan la arkaya Idaacaddo ay ka socdaan gabar qori sidata oo ku hanjabaysa in ay 200 oo dad ah dilayso,waxaa nuucaas ah Anshaxa iyo xeerarka Saxaafadda midna ma ogola mana sameyn kartida ayuu yiri Al-Cadaala oo hadalkiisa si wata,waana in aan kala saarno wixii anshaxa saxafadda caalamiga ah ay isla aqoonsan yihiin iyo in aan ilaalino xorriyadda hadalkana,dadka ay dowladda xirtay waxay ku kaceen wax ka baxsan xorriyada hadalka,anshaxa,Islaamnida,dhaqanka ummaddeed ka soo horjeeda ayeey ku kaceen,sharciga ayaana la geyn doona”.

Dhanka kale Wasiirka Wasaardda Awqaafta iyo Arrimaha diinta mudane Mukhtaar Roobow Cali iyo qaar ka mid ah Culuma u-diinka,ayaa si kuluul uga hadlay saameynta si xun u isticmaalida baraha bulshada loogu soo gudbiyo waxyaabo aysan Diinta Islaamka iyo Shaceerda raalli ka ahayn in bulshada lala wadaaggo.

Sheekh Bashiir Axmed Salaad iyo Sheekh Cali Maxamuud Xasan (Cali Wajiis) oo ka mid ah culima u-diinka,ayaa fariin u diray bulshada uguna baaqay in ay ka waan toobaan waxyaabaha aan habooneyn in bulshada lala wadaaggo loona baahan yahay in laga fiirsado kalmadaha lagu hadlayo oo looga turo dadka Islaamka ah,loona ilaaliyo akhlaaqdooda, Anshaxooda iyo Midnimadooda bulsho,dadka waxgaradka ah in ay ka qaataan door muhiim ah ilaalinta iyo isku haynta Ummadda,dhanka kale waxaa ay intaas ku dareen in dadka u xusul duubay in ay dadka kala geeyaan aan loo dulqaadan karin.

Dhanka kale war qoraal ah oo ka soo baxay taliska qeybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa lagu yiri, “Sababta aan xoogga u saareyno la dagalaanka Anshax xumada,waa inaan aamisanahay in Asaluubta bulshada oo la dhiso ay tahay qeyb kamid ah dowladnimada,waana qeyb kamid ah shaqooyinka ciidanka booliiska Soomaaliyeed,sidaas darteed waalidiinta Soomaaliyeed iyagana masuuliyad weyn ayaa ka saaran ubadkooda,waana in ay la xisaabtamaan,kalana shaqeeyaan booliska sidii loo suuli lahaa falalka anshax-darrada ah.”

Warkaan,ayaa ku soo daaya iyadoo maalmihii lasoo dhaafay ay booliska Soomaaliya xabsiga dhigeen dhallinyaro baraha bulshada ku faafi jirtay aflagaado,anshax-xumo iyo kicin dadweyne,waxaana ugu dambeeyey Asmar Daahir Faarax oo caawa lagu xiray saldhigga degmada Hodan,kadib markii uu muuqaal anshax-xumo ah ku faafiyey baraha bulshada.