Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay si adag u cambaareyneysaa duullaankii qaawanaa ee Wasiirka Arrimaha Dibadda Israaiil uu ku soo qaaday Hargeysa, oo ah qayb muhiim ah oo aan la kala saari karin oo ka mid ah dhulka madaxa-bannaan ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Tallaabadani waxay ka dhigan tahay xadgudub weyn oo lagula kacay madaxbannaanida Soomaaliya, sharafta dhuleed, iyo midnimada siyaasadeed, waxayna u taagan tahay faragelin aan la aqbali karin oo lagu sameeyey arrimaha gudaha ee Dowlad Madaxbannaan oo ka tirsan Qaramada Midoobay.
Hargeysa waxay ka dhigan tahay qayb aan la iska indho tiri karin oo ka mid ah dhulka caalamiga ah ee la aqoonsan yahay ee Soomaaliya. Joogitaan rasmi ah, xiriir, ama fal kasta oo laga sameeyo gudaha dhulka Soomaaliya, iyadoo aan la helin oggolaansho cad iyo oggolaansho Dowladda Federaalka Soomaaliya waa sharci darro, waxba kama jiraan, mana laha ansax sharci ama saameyn.
Ficillada noocaas ah waa kuwo aan waafaqsanayn mabaadi’da iyo ujeeddooyinka Axdiga Qaramada Midoobay, Xeerka Dastuurka ee Midowga Afrika, iyo xeerarka la dejiyay ee maamula xiriirka ka dhexeeya dowladaha madaxa-bannaan, oo ay ku jiraan mabaadi’da sinnaanta madaxbannaanida, sharafta dhuleed, iyo faragelin la’aanta.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ugu baaqaysaa Israa’iil inay si degdeg ah u joojiso dhammaan falalka wax u dhimaya madaxbannaanida, midnimada, iyo sharafta dhuleed ee Soomaaliya, iyo inay si buuxda u ixtiraamto waajibaadka saaran sharciga caalamiga ah.
Soomaaliya waxay sidoo kale ku boorinaysaa Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta, Ururka Iskaashiga Islaamka, iyo dhammaan la-hawlgalayaasha caalamiga ah inay si cad oo aan mugdi ku jirin u xaqiijiyaan taageeradooda mabda’a leh ee madaxbannaanida Soomaaliya, midnimada, iyo xuduudaha caalamiga ah ee la aqoonsan yahay.
Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa ka qaybgalka caalamiga ah ee nabadda, diblomaasiyadda wax dhisaysa, iyo u hoggaansanaanta sharciga caalamiga ah. Isla mar ahaantaana, Soomaaliya waxay xaq u leedahay inay qaaddo dhammaan tallaabooyinka diblomaasiyadeed iyo kuwa sharci ee ku habboon, iyadoo la raacayo sharciga caalamiga ah, si loo ilaaliyo madaxbannaanideeda, midnimadeeda qaranka, iyo midnimadeeda dhuleed.