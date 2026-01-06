Golaha Nabadda iyo Ammaanka Midowga Afrika (AU PSC) ayaa si adag u cambaareeyay aqoonsiga halka dhinac ah ee Israa’iil ay siisay maamulka Somaliland intii lagu guda jiray kulankii Wasiirrada ee 1324-aad ee Golaha, isagoo ugu baaqay in si degdeg ah looga laabto tallaabadaas.
Goluhu wuxuu mar kale adkeeyay mowqifkiisa aan leexleexadka lahayn ee ku aaddan ilaalinta madax-bannaanida, midnimada, wadajirka dhuleed iyo xasilloonida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, si waafaqsan Axdiga Aasaasiga ah ee Midowga Afrika, Hab-raaca Golaha Nabadda iyo Ammaanka, iyo Axdiga Qaramada Midoobay.
Sidoo kale, Golaha ayaa carrabka ku adkeeyay in cid ama hay’ad toona aysan haysan awood ama sharci ay ku beddesho qaab-dhismeedka dhuleed ee dal xubin ka ah Midowga Afrika, isla markaana bayaannada noocaas ah ay yihiin kuwo waxba kama jiraan ah marka loo eego sharciga caalamiga ah.