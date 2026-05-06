Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Cabdisalaam Cabdi Cali, ayaa maanta kulan la yeeshay Safiirka Jamhuuriyadda Carabta ee Masar u fadhiya Soomaaliya, Mudane Maxamed Saalax Xasan Keshtah, kulankaas oo ka dhacay xarunta Wasaaradda ee Muqdisho.
Kulanka ayaa diiradda lagu saaray sidii loo ballaarin lahaa iskaashiga u dhexeeya Dowladdaha Soomaaliya iyo Masar, gaar ahaan dhinacyada diblomaasiyadda, amniga gobolka, waxbarashada, iyo iskaashiga dhanka istaraatiijiga ah, taas oo ka tarjumaysa xiriirka adag ee ka dhexeeya labada dal.