Madaxa xafiiska arrimaha Xajka ee Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Islaamka XFS, Dr. Khadar Xaaji Daahir, ayaa ka warbixiyay heshiis cusub oo sanadkan dhexmaray xafiiska Xajka iyo shirkadaha adeegyada bixiya, kaas oo lagu xoojinayo tayada iyo hufnaanta adeegyada la siiyo xujayda Soomaaliyeed.
Ujeeddada Heshiiska
Dr. Khadar ayaa sheegay in heshiiskan cusub uu diiradda saarayo:
Kor u qaadidda tayada hoyga iyo gaadiidka xujayda
Sugidda badqabka iyo daryeelka caafimaad ee xujayda
Yaraynta kharashaadka dheeraadka ah ee ku imaan jiray adeegyada qaar
La xisaabtanka shirkadaha bixiya adeegyada
Heshiiskan ayaa lagu soo kordhiyay qodobo cusub oo shirkadaha ku waajibinaya inay si buuxda u daboolaan baahiyaha xujayda, isla markaana ay jirto kormeer joogto ah oo ay sameyn doonto Wasaaraddu.
Adeegyo Cusub oo La Hirgeliyay
Sanadkan waxaa lagu soo kordhiyay adeegyo ay ka mid yihiin:
Hagitaan iyo wacyigelin dheeraad ah oo la siinayo xujayda ka hor safarka
Qorshe isku dubbaridan oo ku saabsan dejinta iyo kala socodka xujayda
Adeegyo casri ah oo lagu fududeynayo isgaarsiinta iyo xog-wadaagga
Dr. Khadar Xaaji Daahir ayaa xusay in tallaabadan ay qayb ka tahay dadaallada dowladda ee lagu hubinayo in xujayda Soomaaliyeed ay helaan adeeg la jaanqaadaya heerarka caalamiga ah.
Muhiimadda Heshiiska
Heshiiskan cusub ayaa la filayaa inuu:
Yareeyo cabashooyinka la xiriira adeegyada Xajka
Sare u qaado kalsoonida xujayda
Xoojiyo wada shaqeynta ka dhaxaysa Wasaaradda iyo shirkadaha
Ugu dambeyn, Madaxa Xafiiska Arrimaha Xajka ayaa ugu baaqay shirkadaha inay si daacadnimo iyo xilkasnimo leh u gutaan waajibaadkooda, si loo helo Xaj nidaamsan oo tayo leh.
