Sheekh Cali Wajiis ayaa sheegay in siyaasadda iyo diblomaasiyadda ay hoggaaminayaan madaxda qaranka ay horseed u noqotay in Soomaaliya hesho taageero caalami ah oo ku aaddan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta ah.
Sheekha ayaa xusay in xiriirrada diblomaasiyadeed ee ay la sameeyeen dalal saaxiib ah ay suurageliyeen in la helo garab istaag dhinacyada amniga, tababarrada iyo qalabka ciidan, taas oo sare u qaadday awoodda ciidamada qalabka sida ee dalka.
Wuxuu tilmaamay in iskaashigaasi uu xoojiyay dadaallada lagu ciribtirayo kooxaha argagixisada, isla markaana lagu soo celinayo amniga iyo xasilloonida guud ee dalka. Sheekh Cali Wajiis ayaa ku boorriyay shacabka Soomaaliyeed inay garab istaagaan ciidamada iyo hoggaanka dalka si loo xaqiijiyo guul waarta oo laga gaaro dagaalka socda.
Ugu dambeyn, wuxuu adkeeyay in midnimada shacabka iyo dowladdu ay tahay tiirka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo nabad iyo horumar waara.