Drs Nasra Cabdisamad ayaa si qoto dheer u sharaxday muhiimadda hal-ku-dhigga loo doortay sanadkan ee xuska Maalinta Caalamiga ah ee Caafimaadka Afka iyo Ilkaha, iyadoo tilmaantay in maalintani ay tahay mid lagu baraarujinayo bulshada daryeelka joogtada ah ee afka iyo ilkaha.
Waxay sheegtay in hal-ku-dhigga sanadkan uu xooga saarayo ka hortagga cudurrada ku dhaca afka iyo ilkaha, sida suuska iyo caabuqa cirridka, kuwaas oo si weyn u saameeya caafimaadka guud ee qofka. Drs Nasra ayaa sidoo kale xustay in nadaafadda afka ay door weyn ka qaadato ka hortagga xanuunno badan oo kale oo jirka saameeya.
Intaa waxaa dheer, waxay bulshada ku boorisay in ay si joogto ah u cadaydaan ilkahooda, u isticmaalaan daawada cadayga ee fluoride leh, isla markaana ay la tashadaan dhakhaatiirta ilkaha ugu yaraan laba jeer sanadkii.
Ugu dambeyn, Drs Nasra Cabdisamad ayaa ugu baaqday waalidiinta iyo dhalinyarada inay si gaar ah uga taxaddaraan caafimaadka afkooda, maadaama ay tahay qeyb muhiim ah oo ka mid ah caafimaadka guud ee nolosha.