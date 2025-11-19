Mudanayaasha Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta si rasmi ah u ansixiyay xubnaha Guddiga Xuquuqul Insaanka Qaranka, kadib cod gacan-taag ah oo ay u qaadeen.
28 Senator ayaa oggolaaday, hal Senatorna wuu ka aamusay, mana jirin cid diiday, taasoo muujisay kalsoonida ballaaran ee goluhu u hayo xubnaha guddiga.
Xubnaha guddiga ayaa isla kulankaas lagu dhaariyay, iyagoo si rasmi ah u guda geli doona waajibaadkooda, kuwaas oo ay ugu weyn yihiin ilaalinta, horumarinta, iyo u doodidda xuquuqda aadanaha ee dalka.
Guddigani waxa uu door muhiim ah ka ciyaari doonaa la socodka tacaddiyada, kor u qaadidda wacyiga xuquuqda muwaadiniinta, iyo dhiirrigelinta cadaaladda bulsho.
Ansixinta guddigan ayaa qeyb ka ah dadaallada dowladdu ugu jirto dhisidda hay’adaha dimoqraadiyadda iyo ilaalinta xuquuqda aasaasiga ah ee muwaadiniinta Soomaaliyeed.