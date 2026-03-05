Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah waxay mahadcelin iyo qaddarin weyn u muujinaysaa Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Hamza Abdi Barre, iyo Golaha Wasiirrada oo ansixiyey dhowr hindise sharciyeed oo caalami ah, kuwaas oo muhiim u ah dalka iyo dadka Soomaaliyeed, isla markaana uu soo gudbiyey Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah, Mudane Abdisalam Ali.
Hindise-sharciyeedyada la ansixiyey waxaa ka mid ah:
• Heshiiska u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Pakistan ee ku saabsan ka-dhaafitaanka fiisaha dadka haysta baasaboorrada diblomaasiyadeed. Heshiiskani wuxuu fududeynayaa safarrada diblomaasiyadeed, isla markaana xoojinayaa xiriirka laba-geesoodka ah ee u dhexeeya labada dal.
• Is-afgaradka ku saabsan Habka Dib-u-eegista Iskaashiga Afrika (APRM – African Peer Review Mechanism), kaas oo xoojinaya ka-go’naanta Soomaaliya ee ku aaddan maamul-wanaagga, isla-xisaabtanka, iyo iskaashiga ku saleysan wada-eegista dalalka Afrika.
• Heshiiska Ilaalinta Dhammaystiran (CSA) ee u dhexeeya Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Hay’adda Caalamiga ah ee Tamarta Atomiga (IAEA). Heshiiskani wuxuu xoojinayaa u hoggaansanaanta Soomaaliya ee heerarka caalamiga ah ee ku saabsan isticmaalka nabadeed ee tiknoolajiyadda nukliyeerka.
• Hannaanka Dheeraadka ah (Additional Protocol – AP) ee ku lifaaqan heshiiska ilaalinta ee u dhexeeya Soomaaliya iyo IAEA, kaas oo kor u qaadaya hufnaanta iyo iskaashiga nidaamka caalamiga ah ee ka hortagga faafidda hubka nukliyeerka.
Ansixinta heshiisyadani waxay astaan u tahay tallaabo muhiim ah oo lagu hormarinayo mudnaanta diblomaasiyadeed ee Soomaaliya, xoojinta iskaashiga caalamiga ah, iyo adkeynta doorka wax-ku-oolka ah ee dalka uu ku leeyahay bulshada caalamka.